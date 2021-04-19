anmyronyuk1 написав:
Там своя трагікомічна історія.
Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів
вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:02
вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11
На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.
Тому вважаємо, що як на ввід/вивід 1 день затримки, закидаєм не під 0, а із запасом для покупки.
Не забувайте що СЕП іде не 5 хвилин. Ще буває що 100500 проводок (напр. в дні погашень), і банку їх треба обробити.
Тому не: "смачно - їжте", а: "Ви не любите котів? Просто ви їх не вмієте готувати".
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