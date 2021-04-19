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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:02

  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:
  flyman написав:ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,

Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло).

Там своя трагікомічна історія.
Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів


вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве

https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-zapro ... -kapitalu/
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11

  adj написав:
  flyman написав:Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Та це ви плутаєте, вам смачно і ви кажете що інші їсти не вміють, а коли кажеш конкретно що не так, ваш аргумент - мені то смачно. Так їште. А це форум, і тут люди діляться враженнями, і це може бути для когось суттєвим параметром. Тому будуть знати що з ICU в цьому випадку краще не мати діла, бо є речі про які ніхто не говорить.

На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.

Тому вважаємо, що як на ввід/вивід 1 день затримки, закидаєм не під 0, а із запасом для покупки.

Не забувайте що СЕП іде не 5 хвилин. Ще буває що 100500 проводок (напр. в дні погашень), і банку їх треба обробити.

Тому не: "смачно - їжте", а: "Ви не любите котів? Просто ви їх не вмієте готувати".
flyman
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  #<1 ... 541542543544
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