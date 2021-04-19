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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:02

  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:
  flyman написав:ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,

Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло).

Там своя трагікомічна історія.
Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів


вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве

https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-zapro ... -kapitalu/
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11

  adj написав:
  flyman написав:Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Та це ви плутаєте, вам смачно і ви кажете що інші їсти не вміють, а коли кажеш конкретно що не так, ваш аргумент - мені то смачно. Так їште. А це форум, і тут люди діляться враженнями, і це може бути для когось суттєвим параметром. Тому будуть знати що з ICU в цьому випадку краще не мати діла, бо є речі про які ніхто не говорить.

На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.

Тому вважаємо, що як на ввід/вивід 1 день затримки, закидаєм не під 0, а із запасом для покупки.

Не забувайте що СЕП іде не 5 хвилин. Ще буває що 100500 проводок (напр. в дні погашень), і банку їх треба обробити.

Тому не: "смачно - їжте", а: "Ви не любите котів? Просто ви їх не вмієте готувати".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:17

Re: Ринок ОВДП

  flyman написав:На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.

Та я це все розумію. Нащо мені це писати. Я дав свій фідбек тим хто буде шукати інформацію в інтернеті, прочитають будуть знати. ICU це для тих хто знає всі підводні камені, а якщо ви не знаєте, то йдіть в sense, або спробуйте з іншими брокерами.

Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:37

  adj написав:Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку.

А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграции :roll:

Я не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:42

  moveton написав:
  adj написав:Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку.

А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграции :roll:

Я не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей?

Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.

Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.

Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:57

  adj написав:Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.

Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.

Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол.

Такое. Для той же экономии у физиков ICU достаточно договориться с Авангардом, что переводы между ним и ICU будут бесплатные. Самому-то банку они ничего не стоят. Это явно гораздо технически проще, чем городить продажу облигаций через приложение Авангарда, а у ICU даже на свой 2.0 рук не хватает уже не первый год. Ну и, видимо, не ожидается от этой экономии такой вал клиентов, чтобы даже внутренней договорённостью озадачиваться.

А то, что минимальная сумма сейчас 50к да и вообще в онлайне валютных облигаций ICU не предлагает - это не думаю, что обусловлено тем какой там номер у счёта.
moveton
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