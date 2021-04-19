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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 541542543544 Додано: Сер 22 лис, 2023 16:02 anmyronyuk1 написав: adj написав: flyman написав: ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО, ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,

Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло). Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло).

Там своя трагікомічна історія.

Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів Там своя трагікомічна історія.Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів



вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве



https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-zapro ... -kapitalu/ вже цієї п'ятниці може бути щось цікаве greenozon Повідомлень: 15804 З нами з: 01.06.14 Подякував: 381 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11 adj написав: flyman написав: Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося. Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Та це ви плутаєте, вам смачно і ви кажете що інші їсти не вміють, а коли кажеш конкретно що не так, ваш аргумент - мені то смачно. Так їште. А це форум, і тут люди діляться враженнями, і це може бути для когось суттєвим параметром. Тому будуть знати що з ICU в цьому випадку краще не мати діла, бо є речі про які ніхто не говорить. Та це ви плутаєте, вам смачно і ви кажете що інші їсти не вміють, а коли кажеш конкретно що не так, ваш аргумент - мені то смачно. Так їште. А це форум, і тут люди діляться враженнями, і це може бути для когось суттєвим параметром. Тому будуть знати що з ICU в цьому випадку краще не мати діла, бо є речі про які ніхто не говорить.

На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.



Тому вважаємо, що як на ввід/вивід 1 день затримки, закидаєм не під 0, а із запасом для покупки.



Не забувайте що СЕП іде не 5 хвилин. Ще буває що 100500 проводок (напр. в дні погашень), і банку їх треба обробити.



Тому не: "смачно - їжте", а: "Ви не любите котів? Просто ви їх не вмієте готувати". На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.Тому вважаємо, що як на ввід/вивід 1 день затримки, закидаєм не під 0, а із запасом для покупки.Не забувайте що СЕП іде не 5 хвилин. Ще буває що 100500 проводок (напр. в дні погашень), і банку їх треба обробити.Тому не: "смачно - їжте", а: "Ви не любите котів? Просто ви їх не вмієте готувати". flyman

Повідомлень: 33206 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:17 Re: Ринок ОВДП flyman написав: На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані. На ІСУ закидаєш гроші зранку, і вони скоріше за все до кінця сесії появляються, і ще можна встигнути наторгувати. Але не завджи. Якщо відкрив сесію у 12:30 і побачив і швиденько перекинув, то 50:50 можуть дійти до закінчення сесії до 16:30 а можуть не дійти. А можуть дійти, а папери на які облизувався розпродані.

Та я це все розумію. Нащо мені це писати. Я дав свій фідбек тим хто буде шукати інформацію в інтернеті, прочитають будуть знати. ICU це для тих хто знає всі підводні камені, а якщо ви не знаєте, то йдіть в sense, або спробуйте з іншими брокерами.



Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку. Та я це все розумію. Нащо мені це писати. Я дав свій фідбек тим хто буде шукати інформацію в інтернеті, прочитають будуть знати. ICU це для тих хто знає всі підводні камені, а якщо ви не знаєте, то йдіть в sense, або спробуйте з іншими брокерами.Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку. adj Повідомлень: 527 З нами з: 08.04.22 Подякував: 72 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:37 adj написав: Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку. Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку.

А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграции



Я не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей? А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграцииЯ не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей? moveton

Повідомлень: 3943 З нами з: 23.03.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:42 moveton написав: adj написав: Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку. Ще мене дивує те що ICU маючи свій карманний банк не зроблять інтеграцію трейда в той банк як у сенса, і на цьому би закрили питання фізиків. І дали би опцію купляти валютні папери без лишніх комісій бо гроші приходили би на 1 рахунок в 1 банку і можна було б одразу людям малювати циферки в 1 додатку.

А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграции



Я не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей? А что и почему должно измениться с комиссиями, если в Авангарде будет открываться не 2650 для ICU, а 2620 для физика? От этого цена SWIFT сильно зависит? Да, разница есть: ICU за вывод просит $35, а Авангард с 2620 - $30, но это право мелочи. Тем более, что ещё вопрос сколько будет браться после гипотетической интеграцииЯ не помню, как с тарифами на переводы ICU - Авангард. Может те, кто держит валюту в Авангарде и желающие на неё прикупить ОВГЗ тогда и сэкономят на них, но много ли таких людей?

Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.



Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.



Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол. Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол. adj Повідомлень: 527 З нами з: 08.04.22 Подякував: 72 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:57 adj написав: Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.



Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.



Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол. Те що від мінфіна гроші зайдуть на авангард брокеру, і брокер розкидає всім хто має рахунки в авангарді їх купони, тіла без комісії для клієнта.Далі якщо хочеш виводити на інший банк - плати комісію, питань нема.Але в тому ж додатку є валютообмін, може будуть люди які частину грошей поміняють на гривні і сепом собі перешлють у свій повсякденний банк, а решту реінвестують, це зручніше ніж те що є у них зараз з ICU trade і мінімальною сумою для валютних інвестицій в 50к дол.

Такое. Для той же экономии у физиков ICU достаточно договориться с Авангардом, что переводы между ним и ICU будут бесплатные. Самому-то банку они ничего не стоят. Это явно гораздо технически проще, чем городить продажу облигаций через приложение Авангарда, а у ICU даже на свой 2.0 рук не хватает уже не первый год. Ну и, видимо, не ожидается от этой экономии такой вал клиентов, чтобы даже внутренней договорённостью озадачиваться.



А то, что минимальная сумма сейчас 50к да и вообще в онлайне валютных облигаций ICU не предлагает - это не думаю, что обусловлено тем какой там номер у счёта. Такое. Для той же экономии у физиков ICU достаточно договориться с Авангардом, что переводы между ним и ICU будут бесплатные. Самому-то банку они ничего не стоят. Это явно гораздо технически проще, чем городить продажу облигаций через приложение Авангарда, а у ICU даже нарук не хватает уже не первый год. Ну и, видимо, не ожидается от этой экономии такой вал клиентов, чтобы даже внутренней договорённостью озадачиваться.А то, что минимальная сумма сейчас 50к да и вообще в онлайне валютных облигаций ICU не предлагает - это не думаю, что обусловлено тем какой там номер у счёта. moveton

Повідомлень: 3943 З нами з: 23.03.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 16:00 падіння дохідності ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності.

Sense сьогодні відчутно вигідніший. anmyronyuk1

Повідомлень: 43 З нами з: 20.08.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 541542543544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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