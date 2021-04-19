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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:04

  greenozon написав:після 22 числа - пік 23 року (великий мінус в 13 млдр в фізиків) пішов ріст
https://prnt.sc/FIfBPhOpL-TH

1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:30

  greenozon написав:
anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності.



це ж тренд
і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності?
але знідний- сильно рубанули дохідність ...



Мінфін знижує по 0.1% на тиждень, приблизно.
Сьогодні ICU підрівнявся, правда без асортименту.
anmyronyuk1
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