greenozon написав:після 22 числа - пік 23 року (великий мінус в 13 млдр в фізиків) пішов ріст
https://prnt.sc/FIfBPhOpL-TH
1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 20:04
1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:30
Мінфін знижує по 0.1% на тиждень, приблизно.
Сьогодні ICU підрівнявся, правда без асортименту.
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