anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності. Sense сьогодні відчутно вигідніший.
22го було погашення. Звернув увагу, що не вперше вони знижують доходності на наступний день після погашення
це ж тренд і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності? але знідний- сильно рубанули дохідність ...
Наразі ще Сенс тримається 19.5 дохідність пропонує на найдовші
PS хех дульки вже 19.3
ICU погана контора, робив довгий аналіз їх пропозицій по облігаціям і виходить проста жадібно- спекулятивна схема, ціну покупки піднімають дуже сильно, спред між ціною покупки однієї ж і тої облігаціїї в них росте високими темпами, а якщо купиш довгу з надією її потримати місяців 3-4 і продати, то майже ніякий відсоток отримаєшь 12-13% , тому що саме ціна продажу в них ледь ледь повзе вверх. Той же Сенс ціна купівлі і продажу ,спред по деяким облігаціям менше в два рази чим в ICU. Той же бонд.юа теж трошки краще за ICU,тільки там мало достойних типів облігацій,але іноді з'являються. Висновок один - ICU зажрався.!