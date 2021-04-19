Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 20:04
1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
M-A-X
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:30
greenozon написав: anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності.
це ж тренд
і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності?
але знідний- сильно рубанули дохідність ...
Мінфін знижує по 0.1% на тиждень, приблизно.
Сьогодні ICU підрівнявся, правда без асортименту.
anmyronyuk1
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:03
greenozon написав: Boundless написав: anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності. Sense сьогодні відчутно вигідніший.
22го було погашення. Звернув увагу, що не вперше вони знижують доходності на наступний день після погашення
це ж тренд
і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності?
але знідний- сильно рубанули дохідність ...
Наразі ще Сенс тримається 19.5 дохідність пропонує на найдовші
PS
хех дульки
вже 19.3
ICU погана контора, робив довгий аналіз їх пропозицій по облігаціям і виходить проста жадібно- спекулятивна схема, ціну покупки піднімають дуже сильно, спред між ціною покупки однієї ж і тої облігаціїї в них росте високими темпами, а якщо купиш довгу з надією її потримати місяців 3-4 і продати, то майже ніякий відсоток отримаєшь 12-13% , тому що саме ціна продажу в них ледь ледь повзе вверх.
Той же Сенс ціна купівлі і продажу ,спред по деяким облігаціям менше в два рази чим в ICU.
Той же бонд.юа теж трошки краще за ICU,тільки там мало достойних типів облігацій,але іноді з'являються.
Висновок один - ICU зажрався.!
texagropro1986
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Додано: Вів 28 лис, 2023 15:17
texagropro1986 написав:
Висновок один - ICU зажрався.!
він я б сказав МЕГА зажрався, за що і получив на горіхи від НБУ, наразі
цікаво цікаво
https://forbes.ua/money/premii-u-580-ml ... 2023-17467
greenozon
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:05
Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.
1finanсier
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:46
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.
Покупал с IZI. Все прошло без лишних неожиданных комиссий. Кажется в сентябре дело было
Neolit
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:49
1finanсier написав:Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс Можна в особисті.
Я з привата купив трохи
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lamal
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:43
Коли там єврові ОВДП з'являється? Щось в планах на первинну я не бачив. Може не туди дивлюсь???
ihorsic
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Додано: Чет 30 лис, 2023 07:40
M-A-X написав:
1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
1,3
Та вже 50 млрд розмочили фізики -
https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... nalno.html 1finanсier написав:
які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
А і О не пустить за кредитні.
Приват і акорд пускає.
Ой+
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