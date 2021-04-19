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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:04

  greenozon написав:після 22 числа - пік 23 року (великий мінус в 13 млдр в фізиків) пішов ріст
https://prnt.sc/FIfBPhOpL-TH

1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:30

  greenozon написав:
anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності.



це ж тренд
і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності?
але знідний- сильно рубанули дохідність ...



Мінфін знижує по 0.1% на тиждень, приблизно.
Сьогодні ICU підрівнявся, правда без асортименту.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:03

  greenozon написав:
  Boundless написав:
anmyronyuk1 написав:ICU сьогодні суттєво задрав ціни продажу, десь -0,5% дохідності.
Sense сьогодні відчутно вигідніший.
22го було погашення. Звернув увагу, що не вперше вони знижують доходності на наступний день після погашення


це ж тренд
і мінфін знижує і банки а ICU має тримати високі доходності?
але знідний- сильно рубанули дохідність ...

Наразі ще Сенс тримається 19.5 дохідність пропонує на найдовші


PS
хех дульки
вже 19.3 :oops: :oops:

ICU погана контора, робив довгий аналіз їх пропозицій по облігаціям і виходить проста жадібно- спекулятивна схема, ціну покупки піднімають дуже сильно, спред між ціною покупки однієї ж і тої облігаціїї в них росте високими темпами, а якщо купиш довгу з надією її потримати місяців 3-4 і продати, то майже ніякий відсоток отримаєшь 12-13% , тому що саме ціна продажу в них ледь ледь повзе вверх.
Той же Сенс ціна купівлі і продажу ,спред по деяким облігаціям менше в два рази чим в ICU.
Той же бонд.юа теж трошки краще за ICU,тільки там мало достойних типів облігацій,але іноді з'являються.
Висновок один - ICU зажрався.!
texagropro1986
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:17

Re: Ринок ОВДП

  texagropro1986 написав:Висновок один - ICU зажрався.!

він я б сказав МЕГА зажрався, за що і получив на горіхи від НБУ, наразі
цікаво цікаво


https://forbes.ua/money/premii-u-580-ml ... 2023-17467
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:05

Re: Ринок ОВДП

Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:46

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.

Покупал с IZI. Все прошло без лишних неожиданных комиссий. Кажется в сентябре дело было
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:49

Re: Ринок ОВДП

1finanсier написав:Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.
Я з привата купив трохи

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lamal
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:43

Re: Ринок ОВДП

Коли там єврові ОВДП з'являється? Щось в планах на первинну я не бачив. Може не туди дивлюсь???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 07:40

  M-A-X написав:
  greenozon написав:після 22 числа - пік 23 року (великий мінус в 13 млдр в фізиків) пішов ріст
https://prnt.sc/FIfBPhOpL-TH

1. Может 1.3?
2. 22 было погашение. Может не всем деньги капнули 22-го.

1,3
Та вже 50 млрд розмочили фізики - https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... nalno.html
  1finanсier написав:які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс

А і О не пустить за кредитні.
Приват і акорд пускає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:24

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.


Пробував з а-банк та приват: а-банк взагалі не пропускає, через приват один раз пройшло, а потім заблокували кредитну картку і вже 2 місяці заблокована.
Купувати овдп - тільки із власних коштів.
ringM57
 
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