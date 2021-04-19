А-банк просто не пропустить, Спорт/ізі - без комісії, але виліт з грейсу.
У вересні ПУМБ/ТАС/О проходили нормально, як зараз - надо потестувати
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:06
А-банк просто не пропустить, Спорт/ізі - без комісії, але виліт з грейсу.
У вересні ПУМБ/ТАС/О проходили нормально, як зараз - надо потестувати
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:46
По ICU є як правило найближчі, яких нема в інших. А для юзання кредитки привату це саме то. От сьогодні знову набрався у них. В кінці січня гашу кредитку іншими коштами. В лютому знову тарюсь, а в березні уже і мають підійти за облігації кошти, тоді знову в квітні вперед.
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