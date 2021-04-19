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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:06

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, які кошерні банки для покупки через дію з кредитних? Цікавлять а-банк, пумб, тас, о.банк, изи, спорт, Юнекс
Можна в особисті.


А-банк просто не пропустить, Спорт/ізі - без комісії, але виліт з грейсу.
У вересні ПУМБ/ТАС/О проходили нормально, як зараз - надо потестувати
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:46

  texagropro1986 написав:ICU погана контора...
Висновок один - ICU зажрався.!

По ICU є як правило найближчі, яких нема в інших. А для юзання кредитки привату це саме то. От сьогодні знову набрався у них. В кінці січня гашу кредитку іншими коштами. В лютому знову тарюсь, а в березні уже і мають підійти за облігації кошти, тоді знову в квітні вперед.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:17

  ihorsic написав:Коли там єврові ОВДП з'являється? Щось в планах на первинну я не бачив. Може не туди дивлюсь???

У Sense навіть старі зникли 8)
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:17

Amid
Підкажіть, будь-ласка, для ПУМБа операція як готівка йде, чи як плата за товари, в пільговому періоді?
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:42

vililit
У вересні йшло як покупка у пільговому періоді. Але ще раз наголошую - у вересні. Як зараз, станом на 01.12.2023, практичної інформації не маю - купіть 1 облігацію і подивіться як вся пройде.
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