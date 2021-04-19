А-банк просто не пропустить, Спорт/ізі - без комісії, але виліт з грейсу.
У вересні ПУМБ/ТАС/О проходили нормально, як зараз - надо потестувати
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:06
А-банк просто не пропустить, Спорт/ізі - без комісії, але виліт з грейсу.
У вересні ПУМБ/ТАС/О проходили нормально, як зараз - надо потестувати
Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:46
По ICU є як правило найближчі, яких нема в інших. А для юзання кредитки привату це саме то. От сьогодні знову набрався у них. В кінці січня гашу кредитку іншими коштами. В лютому знову тарюсь, а в березні уже і мають підійти за облігації кошти, тоді знову в квітні вперед.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:17
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:17
Amid
Підкажіть, будь-ласка, для ПУМБа операція як готівка йде, чи як плата за товари, в пільговому періоді?
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:42
vililit
У вересні йшло як покупка у пільговому періоді. Але ще раз наголошую - у вересні. Як зараз, станом на 01.12.2023, практичної інформації не маю - купіть 1 облігацію і подивіться як вся пройде.
Додано: Суб 02 гру, 2023 21:24
Re: Ринок ОВДП
Панове, розкажіть, хто знає за тарифи у Кінто. Багато різних комісій у ни, якщо зайти до них на ОВДП? І може краще через Дію в Кінто оформлюватися, щоб уникнути зайвих комісій?
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:12
Re: Ринок ОВДП
Хто цікавився купівлею ОВДП через Приват24? Чи є підводні камені?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|