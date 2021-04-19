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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 гру, 2023 18:23
Re: Ринок ОВДП
Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка
Додано: Нед 03 гру, 2023 18:58
можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.
Додано: Нед 03 гру, 2023 19:00
На любителя. Приват зато має ширший асортимент, зараз, наприклад, є єврові, а вони далеко не у всіх. Якщо значна сума планується, то цілком комусь можуть підходити.
Скоріше навпаки - на малих сумах комісія поїдає дохід.
Наприклад, 2 єврові облігації (мінімум) коміс 1650 грн дохід 0,22Є
2571 коміс 3 508.56 UAH дохід 53 594.16 EUR
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