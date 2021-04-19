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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 544545546547 Додано: Нед 03 гру, 2023 18:23 Re: Ринок ОВДП Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка 1finanсier

Повідомлень: 715 З нами з: 02.09.19 Подякував: 255 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 18:58 1finanсier написав: Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає. можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає. посетитель Повідомлень: 828 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 19:00 Navegantes написав: Denik написав: Хто цікавився купівлею ОВДП через Приват24? Чи є підводні камені? Хто цікавився купівлею ОВДП через Приват24? Чи є підводні камені?



Приват "дере" гроші за депозитарні послуги, також встановлюють мінімальну кількість купівлі.

Нецікаво абсолютно. Приват "дере" гроші за депозитарні послуги, також встановлюють мінімальну кількість купівлі.Нецікаво абсолютно.

На любителя. Приват зато має ширший асортимент, зараз, наприклад, є єврові, а вони далеко не у всіх. Якщо значна сума планується, то цілком комусь можуть підходити.

nighthawk5 написав: Двічі цікавився і двічі не наважився купувати, комісія залежить від суми покупки цінних паперів (при перетині певних меж суттєво зростає і може з'їсти майже весь дохід). Двічі цікавився і двічі не наважився купувати, комісія залежить від суми покупки цінних паперів (при перетині певних меж суттєво зростає і може з'їсти майже весь дохід).

Скоріше навпаки - на малих сумах комісія поїдає дохід.

Наприклад, 2 єврові облігації (мінімум) коміс 1650 грн дохід 0,22Є

2571 коміс 3 508.56 UAH дохід 53 594.16 EUR На любителя. Приват зато має ширший асортимент, зараз, наприклад, є єврові, а вони далеко не у всіх. Якщо значна сума планується, то цілком комусь можуть підходити.Скоріше навпаки - на малих сумах комісія поїдає дохід.Наприклад, 2 єврові облігації (мінімум) коміс 1650 грн дохід 0,22Є2571 коміс 3 508.56 UAH дохід 53 594.16 EUR Ой+

Повідомлень: 6338 З нами з: 19.04.12 Подякував: 96 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:12 посетитель написав: 1finanсier написав: Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає. можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.

Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку 1finanсier

Повідомлень: 715 З нами з: 02.09.19 Подякував: 255 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 21:50 1finanсier написав: посетитель написав: 1finanсier написав: Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає. можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.

Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку

Подивився що пише при відкритті євідновлення моно.

"Ви можете використовувати гроші лише на ремонт вашого житла.У застосунку є мапа магазинів, в яких ви можете оплатити товари та послуги для відновлення житла".

Похоже для овдп вона не підійде. Подивився що пише при відкритті євідновлення моно."Ви можете використовувати гроші лише на ремонт вашого житла.У застосунку є мапа магазинів, в яких ви можете оплатити товари та послуги для відновлення житла".Похоже для овдп вона не підійде. посетитель Повідомлень: 828 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 22:12 1finanсier мой вам совет - не рискуйте а потому не открывайте эпидтрымку под выплаты ОГВЗ купленных через Дию в банках-"шаражках". Выберите банк проверенный и побольше (в смысле с большим количеством клиентов). Даже в дочках Таси - были траблы с получением ОГВЗ на "пидтрымку". Могу сказать на личном опыте - что не ощущал проблем с выплатами бумаг купленными через Дию на моню и сеню. Если они еще открывают - открывайте пидтрымку у них. А всякие востоки, юнексы и прочая лабуда... даже если удастся открыть карту и она подтянется в Дие - есть риск что потом будете нудно искать и долго ждать выплату несколько дней если не недель. Полистайте ветку - за апрель - май этого года - если не ошибаюсь именно тогда были самые популярные выплаты и самые большие траблы в некоторых банках, которые эпидтрымку как бы выпускали, но работала у них она через *опу WallNutPen Повідомлень: 976 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 544545546547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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