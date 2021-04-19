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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:23

Re: Ринок ОВДП

Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:58

  1finanсier написав:Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка
можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:00

  Navegantes написав:
  Denik написав:Хто цікавився купівлею ОВДП через Приват24? Чи є підводні камені?


Приват "дере" гроші за депозитарні послуги, також встановлюють мінімальну кількість купівлі.
Нецікаво абсолютно.

На любителя. Приват зато має ширший асортимент, зараз, наприклад, є єврові, а вони далеко не у всіх. Якщо значна сума планується, то цілком комусь можуть підходити.
  nighthawk5 написав:Двічі цікавився і двічі не наважився купувати, комісія залежить від суми покупки цінних паперів (при перетині певних меж суттєво зростає і може з'їсти майже весь дохід).

Скоріше навпаки - на малих сумах комісія поїдає дохід.
Наприклад, 2 єврові облігації (мінімум) коміс 1650 грн дохід 0,22Є
2571 коміс 3 508.56 UAH дохід 53 594.16 EUR
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:12

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка
можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.

Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:50

  1finanсier написав:
  посетитель написав:
  1finanсier написав:Шановні, а можна отримати ОВДП на картку єВідновлення? Тобто підтянеться ця картка для виплат у Дії, чи потрібна лише єПідтримка? Просто деякі бвнки вже не випускають картки єПідтримка
можна безпосередньо в дії перевірити які картки воно там видасть.По результату відпішиться.Теж цікаво, але інших карток крім єпідтримки немає.

Так нема в мене єВідновлення. Відкрита єПідтримка Юнекса - не піддягується. Подзвонив у Восток - вони кажуть вже не випускають, (а тариф там норм) Кажуть - відкривайте єВідновлення, тариф той самий, і держава туди також виплачує. То ж вирішив запитати на форумі перед оформленням - дійсно єВідновлення піддягується, чи краще відкрити в іншому банку

Подивився що пише при відкритті євідновлення моно.
"Ви можете використовувати гроші лише на ремонт вашого житла.У застосунку є мапа магазинів, в яких ви можете оплатити товари та послуги для відновлення житла".
Похоже для овдп вона не підійде.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:12

1finanсier мой вам совет - не рискуйте а потому не открывайте эпидтрымку под выплаты ОГВЗ купленных через Дию в банках-"шаражках". Выберите банк проверенный и побольше (в смысле с большим количеством клиентов). Даже в дочках Таси - были траблы с получением ОГВЗ на "пидтрымку". Могу сказать на личном опыте - что не ощущал проблем с выплатами бумаг купленными через Дию на моню и сеню. Если они еще открывают - открывайте пидтрымку у них. А всякие востоки, юнексы и прочая лабуда... даже если удастся открыть карту и она подтянется в Дие - есть риск что потом будете нудно искать и долго ждать выплату несколько дней если не недель. Полистайте ветку - за апрель - май этого года - если не ошибаюсь именно тогда были самые популярные выплаты и самые большие траблы в некоторых банках, которые эпидтрымку как бы выпускали, но работала у них она через *опу
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:37

Re: Ринок ОВДП

Доречі, хтось на Єпідтримку укргаза кошти від ОВДП отримував?нормально у них там: заходять і потім відправити далі СЕПом?
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