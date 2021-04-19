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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:59

2XL зайдіть до кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве

бо наприклад мені Укрнафта "виплатила" дивіденди, з них сплатила податки (це у звіті податкової видно), але оті самі дивіденди довелося через суд отримувати... бо вони виконали свої податкові зобов"язання, а от мої гроші вирішили у себе на рахунках залишити
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:11

Re: Ринок ОВДП

DmitryZP написав:2XL зайдіть до кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве


Дякую за пораду але в мене їх нема, тому і немає що дивитися
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:20

2XL тобто жодного разу ще не купували облігації? вирішуєте чи варто купувати і що побачить податкова?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:50

  2XL написав:Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?

Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:58

  moveton написав:
  2XL написав:Підкажіть, у звітах податкової видно доходи по ОВДП?

Если о них кто-то в налоговую отчитался, то видно. Некоторые брокеры и дилеры это даже делают, но не все и не всё. Поэтому бывает, что видно, а бывает, что нет.


мой говорит что за купоны отчитываться не надо, а только при продаже
ввиду того что немало спекулей на коротких дистанциях, т.е. покупают продают в течение года - то будет видно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:30

Re: Ринок ОВДП

Добрый день, коллеги! Хочу поюзать этот инструмент с примерным бюджетом 100-200к грн. Бывалые, подскажите через кого лучше всего играться и чем? С точки зрения наименьших затрат на осуществление операций и наибольшей доходности.
Можно в личку. Заранее благодарю за дельные советы.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:06

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Добрый день, коллеги! Хочу поюзать этот инструмент с примерным бюджетом 100-200к грн. Бывалые, подскажите через кого лучше всего играться и чем? С точки зрения наименьших затрат на осуществление операций и наибольшей доходности.
Можно в личку. Заранее благодарю за дельные советы.

Сенс
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:07

  1finanсier написав:Панове, розкажіть, хто знає за тарифи у Кінто. Багато різних комісій у ни, якщо зайти до них на ОВДП? І може краще через Дію в Кінто оформлюватися, щоб уникнути зайвих комісій?

на воєнні і держ ОВДП наскільки пригадую не було
flyman
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  #<1 ... 545546547548
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