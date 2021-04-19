2XL зайдіть до кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua/) і подивіться що "бачить" податкова, це корисно інколи робити і перевіряти чи не намалювали вам щось зайве
бо наприклад мені Укрнафта "виплатила" дивіденди, з них сплатила податки (це у звіті податкової видно), але оті самі дивіденди довелося через суд отримувати... бо вони виконали свої податкові зобов"язання, а от мої гроші вирішили у себе на рахунках залишити
Добрый день, коллеги! Хочу поюзать этот инструмент с примерным бюджетом 100-200к грн. Бывалые, подскажите через кого лучше всего играться и чем? С точки зрения наименьших затрат на осуществление операций и наибольшей доходности. Можно в личку. Заранее благодарю за дельные советы.
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Добрый день, коллеги! Хочу поюзать этот инструмент с примерным бюджетом 100-200к грн. Бывалые, подскажите через кого лучше всего играться и чем? С точки зрения наименьших затрат на осуществление операций и наибольшей доходности. Можно в личку. Заранее благодарю за дельные советы.