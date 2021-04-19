купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:25
купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
|