купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:25
купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:52
Дякую за пораду. В сенсі рахунок і овдп є. Просто гроші в приваті. Перерахувати їх не можна, а налом возити фізично немає можливості. Але вже є над чим подумати.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:16
А кто запрещает переводить? Деньги на счету другого человека что ли? Другой вопрос, что при крупных суммах в Привате купить будет всё таки дешевле, чем платить 0.5% за SWIFT.
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