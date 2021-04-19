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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:25

  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:52

Дякую за пораду. В сенсі рахунок і овдп є. Просто гроші в приваті. Перерахувати їх не можна, а налом возити фізично немає можливості. Але вже є над чим подумати.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:16

  andrey_spec написав:Дякую за пораду. В сенсі рахунок і овдп є. Просто гроші в приваті. Перерахувати їх не можна, а налом возити фізично немає можливості. Але вже є над чим подумати.

А кто запрещает переводить? Деньги на счету другого человека что ли? Другой вопрос, что при крупных суммах в Привате купить будет всё таки дешевле, чем платить 0.5% за SWIFT.
moveton
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