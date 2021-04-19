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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:25

  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:52

Дякую за пораду. В сенсі рахунок і овдп є. Просто гроші в приваті. Перерахувати їх не можна, а налом возити фізично немає можливості. Але вже є над чим подумати.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:16

  andrey_spec написав:Дякую за пораду. В сенсі рахунок і овдп є. Просто гроші в приваті. Перерахувати їх не можна, а налом возити фізично немає можливості. Але вже є над чим подумати.

А кто запрещает переводить? Деньги на счету другого человека что ли? Другой вопрос, что при крупных суммах в Привате купить будет всё таки дешевле, чем платить 0.5% за SWIFT.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:27

Re: Ринок ОВДП

А що там у нас з євровими ОВДП? Коли заплановано випуск? Хто підкаже. Хочу купити в ексимі.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:52

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:А що там у нас з євровими ОВДП?
Согласно календаря аукционов на текущий год с сайта минфина https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv - в декабре текущего года (как в принципе и вообще в 4м квартале) размещения евровых бумаг не предусмотрено так что до нового года в Эксиме они скорее всего не появятся. Сейчас на продажу на вторичке Евровые облиги есть у Моно, но так как у Мони вывод потом валюты бесплатно работает только через 3мес валютный депо - рекомендовать Моню не могу
WallNutPen
 
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