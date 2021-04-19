andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності
купуйте в дежрбанку Сенс зараз є хороша пропозиція 4.41% до 2024-11-14 960$ +- за штуку через додаток 0 комісій купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
Согласно календаря аукционов на текущий год с сайта минфина https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv - в декабре текущего года (как в принципе и вообще в 4м квартале) размещения евровых бумаг не предусмотрено так что до нового года в Эксиме они скорее всего не появятся. Сейчас на продажу на вторичке Евровые облиги есть у Моно, но так как у Мони вывод потом валюты бесплатно работает только через 3мес валютный депо - рекомендовать Моню не могу
Панове,а хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.