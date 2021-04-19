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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:48
1finanсier написав:
Який там МСС?
6211
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wolfus
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:03
wolfus написав: 1finanсier написав:
Який там МСС?
6211
это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398
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WallNutPen
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:11
WallNutPen Последний раз пополнял тоже било 6211
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Вадимка
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:12
WallNutPen написав: wolfus написав: 1finanсier написав:
Який там МСС?
6211
это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398
Это у тех, у кого тормозящее ICU. У остальных 8398 только до примерно 20 ноября этого года действовало. А потом ICU, видимо, всё таки настучали за мискодинг и стало тоже 6211.
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moveton
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Додано: Нед 10 гру, 2023 23:21
moveton написав: WallNutPen написав: wolfus написав:
6211
это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398
Это у тех, у кого тормозящее ICU. У остальных 8398 только до примерно 20 ноября этого года действовало. А потом ICU, видимо, всё таки настучали за мискодинг и стало тоже 6211.
ну я крайний раз пополнялся именно 17 ноября. извините если кого по не знанию о этих переменах ввел в заблуждение.
кстати не понятно при чем тут мискодинг со стороны ику если там оплата шла через сервисы порти и определять мсс его терминалов ику не мог никак даже при желании...
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WallNutPen
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:08
там разгоняют тему что нечем платить пенсии уже в январе, а овдп чем гасить?
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nekefer
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Додано: Пон 11 гру, 2023 00:26
nekefer написав:
там разгоняют тему что нечем платить пенсии уже в январе, а овдп чем гасить?
Де? ОВДП зараз виплачують через нові запозичення.
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adj
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