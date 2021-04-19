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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:48

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:Який там МСС?

6211
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:03

  wolfus написав:
  1finanсier написав:Який там МСС?

6211

это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:11

WallNutPen Последний раз пополнял тоже било 6211
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:12

  WallNutPen написав:
  wolfus написав:
  1finanсier написав:Який там МСС?

6211

это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398

Это у тех, у кого тормозящее ICU. У остальных 8398 только до примерно 20 ноября этого года действовало. А потом ICU, видимо, всё таки настучали за мискодинг и стало тоже 6211.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 23:21

  moveton написав:
  WallNutPen написав:
  wolfus написав:6211

это при покупке бумаг через дию. а если пополнять счет в ику то 8398

Это у тех, у кого тормозящее ICU. У остальных 8398 только до примерно 20 ноября этого года действовало. А потом ICU, видимо, всё таки настучали за мискодинг и стало тоже 6211.

ну я крайний раз пополнялся именно 17 ноября. извините если кого по не знанию о этих переменах ввел в заблуждение.
кстати не понятно при чем тут мискодинг со стороны ику если там оплата шла через сервисы порти и определять мсс его терминалов ику не мог никак даже при желании...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:08

Re: Ринок ОВДП

там разгоняют тему что нечем платить пенсии уже в январе, а овдп чем гасить?
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:26

  nekefer написав:там разгоняют тему что нечем платить пенсии уже в январе, а овдп чем гасить?

Де? ОВДП зараз виплачують через нові запозичення.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:22

оце так насипали!
в ICU пропозиція із ..... 22 різних бумаг!
greenozon
 
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