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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:41

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:оце так насипали!
в ICU пропозиція із ..... 22 різних бумаг!

не все що світиться на uainvest можна купити через кабінет ICU. Сьогодні наприклад тільки 13 бумаг є на продаж. А там дають поточні котирування, але це не значить що вони продаються. Можете подивитися UA4000226450. Ви її не купите бо немає у продажі, хоча котирування висить.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:15

  greenozon написав:
  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)

А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:30

  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??

Разве что если их покупать, например, у ICU :P Курс при этом будет, соответственно, тоже не Сенса.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:19

  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??


думаю в пределах 50К даст.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:52

  mephala написав:
  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??


думаю в пределах 50К даст.

Якщо спочатку купити $ на відповідну картку. Гривневу у додатку не підтягує напряму.
Ой+
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