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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:41
greenozon написав:
оце так насипали!
в ICU пропозиція із ..... 22 різних бумаг!
не все що світиться на uainvest можна купити через кабінет ICU. Сьогодні наприклад тільки 13 бумаг є на продаж. А там дають поточні котирування, але це не значить що вони продаються. Можете подивитися UA4000226450. Ви її не купите бо немає у продажі, хоча котирування висить.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 20:15
greenozon написав: andrey_spec написав:
Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності
купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
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asti
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Додано: Пон 11 гру, 2023 20:30
asti написав:
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
Разве что если их покупать, например, у ICU
Курс при этом будет, соответственно, тоже не Сенса.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:19
asti написав:
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
думаю в пределах 50К даст.
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mephala
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:52
mephala написав: asti написав:
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
думаю в пределах 50К даст.
Якщо спочатку купити $ на відповідну картку. Гривневу у додатку не підтягує напряму.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:35
А жаль...
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asti
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Додано: Пон 11 гру, 2023 23:00
asti написав:
А жаль...
балансы же
до войны да, валютные на аукционе покупались за гривну, там мало что выгадать можно было но факт, после - в том же УкрЭксиме "неет, на счет ложим доллар онли"
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