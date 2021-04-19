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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:41

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:оце так насипали!
в ICU пропозиція із ..... 22 різних бумаг!

не все що світиться на uainvest можна купити через кабінет ICU. Сьогодні наприклад тільки 13 бумаг є на продаж. А там дають поточні котирування, але це не значить що вони продаються. Можете подивитися UA4000226450. Ви її не купите бо немає у продажі, хоча котирування висить.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:15

  greenozon написав:
  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)

А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:30

  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??

Разве что если их покупать, например, у ICU :P Курс при этом будет, соответственно, тоже не Сенса.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:19

  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??


думаю в пределах 50К даст.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:52

  mephala написав:
  asti написав:А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??


думаю в пределах 50К даст.

Якщо спочатку купити $ на відповідну картку. Гривневу у додатку не підтягує напряму.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:35

А жаль...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:00

  asti написав:А жаль...

балансы же

до войны да, валютные на аукционе покупались за гривну, там мало что выгадать можно было но факт, после - в том же УкрЭксиме "неет, на счет ложим доллар онли"
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:59

  asti написав:
  greenozon написав:
  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)

А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??




На сьогодні законодавством передбачена можливість здійснення розміщення ОВДП, номінованих в доларах США та євро. Інформація щодо умов запланованих випусків ОВДП, включаючи валюту випуску публікується на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.


Особливості інвестування в ОВДП, номінованими в іноземній валюті:

придбати ОВДП, номіновані в іноземній валюті можна в гривні за курсом іноземної валюти, який діє на дату укладення угоди;
виплата доходів у вигляді відсотків (купону) та погашення здійснюється Міністерством фінансів в іноземній валюті.




Перелік первинних дилерів
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «Ощадбанк»
АТ «Райффайзен Банк»
АТ «ОТП Банк»
ПАТ «Сітібанк»
АТ «Укрексімбанк»
ПАТ «ПУМБ»
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПАТ «CЕНС БАНК»
ПАТ «КРЕДОБАНК»
ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»


Угб пробував весною -- послали в телефон на києви, спробую ще раз.
Ощад -- сказали, що треба за місяці замовляти, цікаво як зараз.
Райф -- відморозився зараз у парі відділень (ми таке не робимо...)
Отп -- послав в додаток.

Ексімка -- навесні працювала офлайн. Цікаво як зараз.

Прив -- і досі обдирає комісіями?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07

  asti написав:
  greenozon написав:
  andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності


купуйте в дежрбанку Сенс
зараз є хороша пропозиція
4.41% до 2024-11-14
960$ +- за штуку
через додаток 0 комісій
купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)

А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??


кінто продає валютні за грн
напр
https://kinto.com/funds/shop/usdbonds
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:53

  greenozon написав:кінто продає валютні за грн
напр
https://kinto.com/funds/shop/usdbonds

А як ще звідти витягти, а то:
ВИПЛАТА ЗМЕНШУЄТЬСЯ НА КОМІСІЙНІ БАНКІВ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТОЮ, ЗГІДНО ТАРИФІВ

А в сенсі тільки що докупив $ і ще одну облігаційку. Закінчується термін - гроші на картці.
Ой+
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