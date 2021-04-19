greenozon написав:оце так насипали! в ICU пропозиція із ..... 22 різних бумаг!
не все що світиться на uainvest можна купити через кабінет ICU. Сьогодні наприклад тільки 13 бумаг є на продаж. А там дають поточні котирування, але це не значить що вони продаються. Можете подивитися UA4000226450. Ви її не купите бо немає у продажі, хоча котирування висить.
andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності
купуйте в дежрбанку Сенс зараз є хороша пропозиція 4.41% до 2024-11-14 960$ +- за штуку через додаток 0 комісій купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності
купуйте в дежрбанку Сенс зараз є хороша пропозиція 4.41% до 2024-11-14 960$ +- за штуку через додаток 0 комісій купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??
На сьогодні законодавством передбачена можливість здійснення розміщення ОВДП, номінованих в доларах США та євро. Інформація щодо умов запланованих випусків ОВДП, включаючи валюту випуску публікується на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.
Особливості інвестування в ОВДП, номінованими в іноземній валюті:
придбати ОВДП, номіновані в іноземній валюті можна в гривні за курсом іноземної валюти, який діє на дату укладення угоди; виплата доходів у вигляді відсотків (купону) та погашення здійснюється Міністерством фінансів в іноземній валюті.
Перелік первинних дилерів АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «Ощадбанк» АТ «Райффайзен Банк» АТ «ОТП Банк» ПАТ «Сітібанк» АТ «Укрексімбанк» ПАТ «ПУМБ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ПАТ «CЕНС БАНК» ПАТ «КРЕДОБАНК» ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
Угб пробував весною -- послали в телефон на києви, спробую ще раз. Ощад -- сказали, що треба за місяці замовляти, цікаво як зараз. Райф -- відморозився зараз у парі відділень (ми таке не робимо...) Отп -- послав в додаток.
Ексімка -- навесні працювала офлайн. Цікаво як зараз.
andrey_spec написав:Якась біда з приватбанком. Вже декілька днів намагаюсь купити доларові облігації через Приват24, і весь час таких нема в наявності
купуйте в дежрбанку Сенс зараз є хороша пропозиція 4.41% до 2024-11-14 960$ +- за штуку через додаток 0 комісій купується за пару хвилин (1ий раз довше - треба анкету заповнити і рахунки відкрити, все теж через додаток)
А скажите, за долларовые ОВГЗ можно заплатить с гривневой карты Сенса по курсу онлайн обмена??