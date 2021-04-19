Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:17
Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:28
Re: Ринок ОВДП
натарился баксами по 37,45 и овгз под 20%, теперь на каву нету, зато куча мотлоха и 1996 с карусели, ну его нафик
по ощущениям овгз дали топ, но в любой момент все может измениться
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:24
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