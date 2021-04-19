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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:17

Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:28

Re: Ринок ОВДП

натарился баксами по 37,45 и овгз под 20%, теперь на каву нету, зато куча мотлоха и 1996 с карусели, ну его нафик
по ощущениям овгз дали топ, но в любой момент все может измениться
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:24

  asti написав:Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!

трохи там, трохи там - диверсифікація
flyman
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