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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:17
Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
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asti
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:28
натарился баксами по 37,45 и овгз под 20%, теперь на каву нету, зато куча мотлоха и 1996 с карусели, ну его нафик
по ощущениям овгз дали топ, но в любой момент все может измениться
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nekefer
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:24
asti написав:
Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
трохи там, трохи там - диверсифікація
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flyman
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Додано: Сер 13 гру, 2023 09:53
flyman написав: asti написав:
Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
трохи там, трохи там - диверсифікація
В мене так і було, але цей дебіл Пишний зробив штучну ревальвацію у жовтні-листопаді, я повівся
і трохи заплив за буї з тими овдп...
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asti
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38
Да уж, заплив за буї я, а винуватий пишний
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Boundless
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