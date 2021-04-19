Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:17
Дилемма однако, карусель крутить или продавать грн ОВГЗ
и тарится баксом пока дают..?!
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:28
Re: Ринок ОВДП
натарился баксами по 37,45 и овгз под 20%, теперь на каву нету, зато куча мотлоха и 1996 с карусели, ну его нафик
по ощущениям овгз дали топ, но в любой момент все может измениться
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:24
Додано: Сер 13 гру, 2023 09:53
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38
Re: Ринок ОВДП
Да уж, заплив за буї я, а винуватий пишний
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:59
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:07
Re: Ринок ОВДП
Що значить "буї" в розумінні ОВДП?
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:51
Re: Ринок ОВДП
В моєму розумінні, гранична сума, яку ти планував інвестувати в цей інструмент
Додано: Чет 14 гру, 2023 00:12
цікаво як у Сенсу рахували річну дохідність ОВДП.
за моїми розрахунками більш-менш схожий результат вийшов для дисконтних ОВДП (виплата лише в кінці).
це я рахував дні від наступного (завтра) і до дня, що передує поверненню, і ділив на 366.
а от з купонними ОВДП -- дивно...
розрахункова дохідність на 1....2% нижча за заявлену.
таке враження, ніби вони вважали, що має відбуватись капіталізація %, -- напр., якщо 8% щопівроку, то за 1.5роки це буде 1.08^3 =1.2597, а за рік 25.97%/1.5=17.3% -- таки на 1.3% більше від 16% при виплаті в кінці строку.
а от на рік 1.08^2 =16.64% -- лише +0.64%
зате на 2роки 1.08^4= 36.05% ---》18% річних (це вже +2%)
Додано: Чет 14 гру, 2023 00:42
Re: Ринок ОВДП
Так. YTM доходність рахується з урахуванням реінвестування купонів. Це може здаватися невірним, тому що не кожен інвестор має змогу реінвестувати купонні виплати в папіри з тими й самими відсотками та сроками виплат. Але з точки зору того що розрахована таким чином доходність підкреслює наявність купонних виплат - це вірно.
Цінні папери - це не депозит з фіксованою річною відсотковою ставкою.
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