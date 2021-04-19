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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:22

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:а от з купонними ОВДП -- дивно...
розрахункова дохідність на 1....2% нижча за заявлену.


там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=187207
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:49

greenozon


Хе-хе...

У наступному році 366діб, а у формулі всього 365.
А ще ж, деякі облігації можуть зачіпати роки різної тривалості.

Та... З такою математикою ми на Місяць не полетимо. :mrgreen:
Bobua
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