там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 09:22
Re: Ринок ОВДП
там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки
Додано: Чет 14 гру, 2023 09:49
greenozon
Хе-хе...
У наступному році 366діб, а у формулі всього 365.
А ще ж, деякі облігації можуть зачіпати роки різної тривалості.
Та... З такою математикою ми на Місяць не полетимо.
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:19
|