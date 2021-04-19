там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 гру, 2023 09:22
Re: Ринок ОВДП
там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки
Додано: Чет 14 гру, 2023 09:49
greenozon
Хе-хе...
У наступному році 366діб, а у формулі всього 365.
А ще ж, деякі облігації можуть зачіпати роки різної тривалості.
Та... З такою математикою ми на Місяць не полетимо.
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:19
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:13
Я розумію, чому у райфі у відділення стверджують, що більше не продають овдп.
У ексі і газі продали, але після того як я побачив цей процес у сенсі -- мені було жаль працівниць ексі й газу, і якось аж соромно перед ними... “ніколи знову”... хіба що на якусь аж дуже велику суму з газі, бо там овдп аж на 77 центів дешевші за сенсові (всі ці банки продають одне і те ж, мабуть, бо з одним строком закінчення) -- хоча тут є ризик, що по закінченні зависнуть, а перекинути буде ніяк...
Також не можу зрозуміти, чому кожен держ.банк тратить гроші на додаток інет-банку, і дехто от цілий рік не може зробити продаж овдп у тому додатку (укргаз).
І, водночас, могли би всі держ.банки скласти у додаток сенса, на різні вікна, і ще й додати інфо про комісії, і може, о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?
Додано: Чет 14 гру, 2023 22:25
Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:01
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