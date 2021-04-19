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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 551552553554>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:22

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:а от з купонними ОВДП -- дивно...
розрахункова дохідність на 1....2% нижча за заявлену.


там вища математика
приклад форумули можете знайти внизу сторінки https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=187207
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:49

greenozon


Хе-хе...

У наступному році 366діб, а у формулі всього 365.
А ще ж, деякі облігації можуть зачіпати роки різної тривалості.

Та... З такою математикою ми на Місяць не полетимо. :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:57

Bobua
світ не ідеальний...
зате тепер ви гадаю розумієте що таке YTM
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:19

  Bobua написав:розрахункова дохідність на 1....2% нижча за заявлену.

на эти два прОцента и живем(с)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:13

  greenozon написав:Bobua
світ не ідеальний...
зате тепер ви гадаю розумієте що таке YTM


Я розумію, чому у райфі у відділення стверджують, що більше не продають овдп.

У ексі і газі продали, але після того як я побачив цей процес у сенсі -- мені було жаль працівниць ексі й газу, і якось аж соромно перед ними... “ніколи знову”... хіба що на якусь аж дуже велику суму з газі, бо там овдп аж на 77 центів дешевші за сенсові (всі ці банки продають одне і те ж, мабуть, бо з одним строком закінчення) -- хоча тут є ризик, що по закінченні зависнуть, а перекинути буде ніяк...

Також не можу зрозуміти, чому кожен держ.банк тратить гроші на додаток інет-банку, і дехто от цілий рік не може зробити продаж овдп у тому додатку (укргаз).
І, водночас, могли би всі держ.банки скласти у додаток сенса, на різні вікна, і ще й додати інфо про комісії, і може, о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:25

  Bobua написав:о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?

Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 00:01

  Bobua написав:greenozon


Хе-хе...

У наступному році 366діб, а у формулі всього 365.
А ще ж, деякі облігації можуть зачіпати роки різної тривалості.

Та... З такою математикою ми на Місяць не полетимо. :mrgreen:

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:43

Re: Ринок ОВДП

Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:14

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.
В останнi днi грудня.
Чому саме евровi?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:16

  ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.

Так в евро будет доразмещение в следующий вторник 19 декабря
Только не военные, а обычные
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