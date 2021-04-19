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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:07

  moveton написав:
  Bobua написав:о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?

Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.



От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти:
* “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999).
* “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000).
* “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу...
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ankiv.html
Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...


А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...


Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...


  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.
В останнi днi грудня.
Чому саме евровi?


“Бо люди ласі на дефіцит” :mrgreen:
Bobua
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