Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 551552553554 Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:07 moveton написав: Bobua написав: о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію? о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?

Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну. разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.





От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти:

* “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999).

* “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000).

* “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу...

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ankiv.html

Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...





А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...





Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...





vadymbanker написав: ihorsic написав: Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити. В останнi днi грудня.

Чому саме евровi? В останнi днi грудня.Чому саме евровi?



“Бо люди ласі на дефіцит” От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти:* “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999).* “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000).* “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу...Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...“Бо люди ласі на дефіцит” Bobua

Повідомлень: 1584 З нами з: 24.08.10 Подякував: 106 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 551552553554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 70901

V2 Вів 10 тра, 2022 15:21