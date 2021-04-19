Bobua написав:о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?
Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.
От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти: * “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999). * “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000). * “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу... https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ankiv.html Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...
А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...
Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...
vadymbanker написав:
ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.