RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 552553554555>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:07

  moveton написав:
  Bobua написав:о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?

Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.



От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти:
* “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999).
* “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000).
* “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу...
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ankiv.html
Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...


А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...


Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...


  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.
В останнi днi грудня.
Чому саме евровi?


“Бо люди ласі на дефіцит” :mrgreen:
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:30

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...

для валюти лише свіфт
greenozon
 
Повідомлень: 15851
З нами з: 01.06.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:54

Re: Ринок ОВДП

Цікаво, що “дохідність купівлі” у ексі менша аніж у сенса в додатку...
26.6.24 -- на 0.49%
5.6.24 -- на 0.25%
20.11.24 -- на 0.7%!
26.2.25 -- на 0.6%, і що дивно -- у ексі з комісією, а у сенса без...Зображення
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:03

  greenozon написав:
  Bobua написав:А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...

для валюти лише свіфт


А купити акції у додатку сенса?

За валюту дасть?

От хіба що лякає 5тикратне зростпння з 2014...

Втім, а якщо доведеться відступати за кордон кудись в ЄС -- то ці акції мають же лишитись доступними??
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:15

Re: Ринок ОВДП

Чим військові від звичайних відрізняються?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4044
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:17

  2XL написав:Чим військові від звичайних відрізняються?

Нічим, військові тіпа Мінфін на армію збирає (але по факту ними погашає попередні боргові папери).

Беріть ті дохідність і сроки погашення вам підходять.
adj
 
Повідомлень: 539
З нами з: 08.04.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:41

  Bobua написав:А купити акції у додатку сенса?

За валюту дасть?

Тем, кому в приложении показывает, что можно, тем даст. До войны пересичным было можно только за гривну. Сейчас и просто "операції з резидентами щодо цінних паперів іноземних емітентів заборонені", а отечественных за валюту навряд ли.

  Bobua написав:Втім, а якщо доведеться відступати за кордон кудись в ЄС -- то ці акції мають же лишитись доступними??

Смотря что считать доступностью и для кого :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 09:54

  2XL написав:Чим військові від звичайних відрізняються?


Військові без комісії.



  moveton написав:
  Bobua написав:А купити акції у додатку сенса?

За валюту дасть?

Тем, кому в приложении показывает, что можно, тем даст. До войны пересичным было можно только за гривну. Сейчас и просто "операції з резидентами щодо цінних паперів іноземних емітентів заборонені", а отечественных за валюту навряд ли.

  Bobua написав:Втім, а якщо доведеться відступати за кордон кудись в ЄС -- то ці акції мають же лишитись доступними??

Смотря что считать доступностью и для кого :)


У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири...
А от куплена акція США мала би зберегтись??



Ех...
Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у Сенсі не продасть, бо постанова #18.
Сенс просто дражниться показуючи всі ті акції і їхні курси.
У гарним курсом обміну добиває -- то було би по 37.4.
А 10.10.22 тре було купувати інтел, а я валявся як дурень з пораненням у госпіталі...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:31

  Bobua написав:У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири...
А от куплена акція США мала би зберегтись??

Если квартира в Швейцарии или США (мы ведь сейчас про инвестиции в зарубеж? :wink: ), то я бы не был так категоричен, но то такое. Сами-то акции сохранятся. Чтобы они куда-то делись, их с торгов на зарубежных биржах должны снять. Но сохранятся они, как и сейчас, у Сенса. А он не факт, что после оккупации по ним даже дивиденды продолжит платить не говоря уж про возможность продажи. Может быть и, как сейчас с FF Украина, где акции-то у владельцев остались, но с доступностью стало ещё интереснее, чем к тем, что у Сенса покупались.

Для тех, кто хочет после местной оккупации более скучную доступность, есть FF Europe или Interactive Brokers. Там и налогов меньше возьмут, чем через Сенс. Но это уже оффтопик.

  Bobua написав:Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у Сенсі не продасть, бо постанова #18.
Сенс просто дражниться показуючи всі ті акції і їхні курси.
У гарним курсом обміну добиває -- то було би по 37.4.
А 10.10.22 тре було купувати інтел, а я валявся як дурень з пораненням у госпіталі...

Учитывая дату постановы, 10.10.22 акции в Сенсе продавались так же, как сейчас, поэтому можно не слишком горевать 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:26

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири...
А от куплена акція США мала би зберегтись??

овдп это долг минфина, нет минфина и нет долга
депозит это долг банка, нет банка нет долга, нет государства нет государственного страхования вклада
квартира зависит от точности снаряда
акция, необязательно США оформлена на брокера, если брокер американский вообще пофиг на всьо
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 552553554555>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 71933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.