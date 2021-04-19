Bobua написав:о чудо -- зробити доступним перекидання також і ватюти по iban між ними... (хоч би між власн.рах. в різних.банках). Бо зараз перекинути неможливо, як я розумію?
Переводить самому себе валюту разрешено уже десятилетий так много. Вот чтобы прям из приложения Сенса - это уже жир и вряд ли в ближайшие пятилетки. Сомневаюсь, что на такую услугу большой спрос. Ну а из приложения одного банка инициировать перевод из другого банка - это реально чудо и такое вряд ли когда-то будет - слишком технически сложно и банкам не нужно. Да и вообще даже посмотреть из приложения одного банка что происходит в другом банке - это нарушает банковскую тайну.
От з додатку УкрЕксімки є такі можливості переказу валюти: * “на картку Visa/Master” -- але то не те, мабуть, (бо переказ у гривнях і до 29999). * “з іншої картки (картка іншого банку)”! -- і знову не те (знову переказ у гривнях і до 25000). * “за номером телефону”! -- тут цікаво, бо воно за тим номером знайшло одразу сенсбанк і прізвище, і переказ буде ніби у валюті (є значок), але комісію не пише... Х.з. скільки то буде? Можливо “0,3% мінімум 10 грн”. І це по 29999грв і до 150т.грв на добу... https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ankiv.html Але є сумніви, що дійде у валюті, бо для SWIFT -- комісії набагато ж лютіші...
А от переказ на iban -- недоступний (для валюти)...
Отже, лише два держ.банки вміють відкривати овдп онлайн, один з них жадібний і комісує, а переказати у другий валюту -- це під питанням...
vadymbanker написав:
ihorsic написав:Коли Мінфін викладе проект випуску ОВДП на перший квартал 2024? Хочу єврові виципити.
Bobua написав:Втім, а якщо доведеться відступати за кордон кудись в ЄС -- то ці акції мають же лишитись доступними??
Смотря что считать доступностью и для кого
У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири... А от куплена акція США мала би зберегтись??
Ех... Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у Сенсі не продасть, бо постанова #18. Сенс просто дражниться показуючи всі ті акції і їхні курси. У гарним курсом обміну добиває -- то було би по 37.4. А 10.10.22 тре було купувати інтел, а я валявся як дурень з пораненням у госпіталі...
Bobua написав:У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири... А от куплена акція США мала би зберегтись??
Если квартира в Швейцарии или США (мы ведь сейчас про инвестиции в зарубеж? ), то я бы не был так категоричен, но то такое. Сами-то акции сохранятся. Чтобы они куда-то делись, их с торгов на зарубежных биржах должны снять. Но сохранятся они, как и сейчас, у Сенса. А он не факт, что после оккупации по ним даже дивиденды продолжит платить не говоря уж про возможность продажи. Может быть и, как сейчас с FF Украина, где акции-то у владельцев остались, но с доступностью стало ещё интереснее, чем к тем, что у Сенса покупались.
Для тех, кто хочет после местной оккупации более скучную доступность, есть FF Europe или Interactive Brokers. Там и налогов меньше возьмут, чем через Сенс. Но это уже оффтопик.
Bobua написав:Pfiser на десятирічних мінімумах, об`єми величезні, але у Сенсі не продасть, бо постанова #18. Сенс просто дражниться показуючи всі ті акції і їхні курси. У гарним курсом обміну добиває -- то було би по 37.4. А 10.10.22 тре було купувати інтел, а я валявся як дурень з пораненням у госпіталі...
Учитывая дату постановы, 10.10.22 акции в Сенсе продавались так же, как сейчас, поэтому можно не слишком горевать
Bobua написав:У випадку якщо воювати буде нікому і буде окупація -- овдп, депозити пропадуть же? І квартири... А от куплена акція США мала би зберегтись??
овдп это долг минфина, нет минфина и нет долга депозит это долг банка, нет банка нет долга, нет государства нет государственного страхования вклада квартира зависит от точности снаряда акция, необязательно США оформлена на брокера, если брокер американский вообще пофиг на всьо