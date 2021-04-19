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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
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nekefer
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Додано: Нед 17 гру, 2023 10:30
nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
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ringM57
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Додано: Нед 17 гру, 2023 10:43
ringM57 написав: nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
как раз таки на размер купона мне совершенно безразлично
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nekefer
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