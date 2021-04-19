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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28

Re: Ринок ОВДП

а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:30

  nekefer написав:а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?


А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:43

  ringM57 написав:
  nekefer написав:а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?


А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?

как раз таки на размер купона мне совершенно безразлично
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:37

  nekefer написав:
  ringM57 написав:
  nekefer написав:а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?


А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?

как раз таки на размер купона мне совершенно безразлично


снижена в пятницу
аукцион во вторник
cohan
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