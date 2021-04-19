|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:30
nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
-
ringM57
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:43
ringM57 написав: nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
как раз таки на размер купона мне совершенно безразлично
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 гру, 2023 00:37
nekefer написав: ringM57 написав: nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
как раз таки на размер купона мне совершенно безразлично
снижена в пятницу
аукцион во вторник
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6449
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:18
ringM57 написав: nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
А нащо воно вам? Сума купона не змінюється при цьому. Чи ви берете цей показник коли збираєтеся купувати?
Змінюється ціна, тобто дисконт. Поки дохідність знижувалалась плавно, приблизно/не більше на 0.1 пп зв тиждень. Сьогодні аукціон
-
anmyronyuk1
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:09
Дивна ситуація на ринку: росте курс долара і дорожчають гривневі папери... Парадокс однако!
Подивимось що там Мінфін сьогодні наторгує...))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3553
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:48
asti написав:
Дивна ситуація на ринку: росте курс долара і дорожчають гривневі папери... Парадокс однако!
В чём парадокс? Разве от уменьшения гривневой учётной ставки и не должно так быть?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4002
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:27
asti написав:
Дивна ситуація на ринку: росте курс долара і дорожчають гривневі папери... Парадокс однако!
Подивимось що там Мінфін сьогодні наторгує...))
так і має бути, чи хочете займатися благодійністю на користь Мінфіна?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1564 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|74328
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|