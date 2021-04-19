|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28
Re: Ринок ОВДП
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:30
Додано: Нед 17 гру, 2023 10:43
Додано: Пон 18 гру, 2023 00:37
снижена в пятницу
аукцион во вторник
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:18
Змінюється ціна, тобто дисконт. Поки дохідність знижувалалась плавно, приблизно/не більше на 0.1 пп зв тиждень. Сьогодні аукціон
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:09
Дивна ситуація на ринку: росте курс долара і дорожчають гривневі папери... Парадокс однако!
Подивимось що там Мінфін сьогодні наторгує...))
Додано: Вів 19 гру, 2023 16:48
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:27
Додано: Вів 19 гру, 2023 19:59
- UA4000229470 - 20.11.2024 - 336 дн.- 16,79% (-0.09) - 5 196 854 497,90 грн;
- UA4000229264 - 15.10.2025 - 665 дн.- 17,57% (-0.02) - 679 298 903,04 грн;
- UA4000229116 (Р) - 24.02.2027 - 1162 дн.- 18,60% (0) - 552 372 203,25 грн;
- UA4000228605 - 12.09.2024 - 267 дн.- 3,20% (-0.05) - 26 449 337,08 евро.
выделенное было в пред аукцион 16,8 - 18,9
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|