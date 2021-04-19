Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:32
cohan написав: nekefer написав:
а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?
- UA4000229470 - 20.11.2024 - 336 дн.-
16,79%
(-0.09) - 5 196 854 497,90 грн;
- UA4000229264 - 15.10.2025 - 665 дн.- 17,57% (-0.02) - 679 298 903,04 грн;
- UA4000229116 (Р) - 24.02.2027 - 1162 дн.-
18,60%
(0) - 552 372 203,25 грн;
- UA4000228605 - 12.09.2024 - 267 дн.- 3,20% (-0.05) - 26 449 337,08 евро.
выделенное было в пред аукцион 16,8 - 18,9
вообще без изменений
nekefer
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Додано: Вів 19 гру, 2023 20:32
asti написав:
Просто не совсем понятно кто может тарить бумаги номинированные в валюте которая обесценивается
на 0,5% каждый день?
Уверенные, что на горизонте в пару-тройку лет девальвация будет всё же поменьше?
moveton
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Додано: Вів 19 гру, 2023 23:55
moveton написав: asti написав:
Просто не совсем понятно кто может тарить бумаги номинированные в валюте которая обесценивается
на 0,5% каждый день?
Уверенные, что на горизонте в пару-тройку лет девальвация будет всё же поменьше?
На счёт пары-тройки не знаю - спрос был только на годовые бумаги))
asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:14
26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?
ГеннадийUA
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:23
ГеннадийUA написав:
26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?
Це синоніми, головне що вони ОВДП, і яка буде дохідність.
adj
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:52
ГеннадийUA написав:
26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?
Когда на
этой странице
сайта минфина появится файл с анонсом размещения в нем будет указано какие они. Можете там открыть один из предыдущих файлов и посмотреть как это выглядит.
Обычно в четверг к концу дня анонс уже есть на сайте.
ramaz
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