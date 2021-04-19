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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:32

  cohan написав:
  nekefer написав:а что там с доходностью ОВДП после снижения ставки НБУ, смотрю по ICU вообще без изменений?


- UA4000229470 - 20.11.2024 - 336 дн.- 16,79% (-0.09) - 5 196 854 497,90 грн;
- UA4000229264 - 15.10.2025 - 665 дн.- 17,57% (-0.02) - 679 298 903,04 грн;
- UA4000229116 (Р) - 24.02.2027 - 1162 дн.- 18,60% (0) - 552 372 203,25 грн;
- UA4000228605 - 12.09.2024 - 267 дн.- 3,20% (-0.05) - 26 449 337,08 евро.

выделенное было в пред аукцион 16,8 - 18,9

вообще без изменений :?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:32

  asti написав:Просто не совсем понятно кто может тарить бумаги номинированные в валюте которая обесценивается
на 0,5% каждый день?

Уверенные, что на горизонте в пару-тройку лет девальвация будет всё же поменьше?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:55

  moveton написав:
  asti написав:Просто не совсем понятно кто может тарить бумаги номинированные в валюте которая обесценивается
на 0,5% каждый день?

Уверенные, что на горизонте в пару-тройку лет девальвация будет всё же поменьше?

На счёт пары-тройки не знаю - спрос был только на годовые бумаги))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:14

26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:23

  ГеннадийUA написав:26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?

Це синоніми, головне що вони ОВДП, і яка буде дохідність.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:52

  ГеннадийUA написав:26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?

Когда на этой странице сайта минфина появится файл с анонсом размещения в нем будет указано какие они. Можете там открыть один из предыдущих файлов и посмотреть как это выглядит.
Обычно в четверг к концу дня анонс уже есть на сайте.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:32

сьогодні ICU презентував в зумі свій річний звіт-доповідь
обіцяли розіслати презентацію (лише пдф)

із цікавого що дізнався -

валютні бумаги - так, продають (не дивлячись на те, що їх нема в Онлайн Площадці)
але -
від 50К доларів в еквіваленті,
продають і за грн і за валюту
лише ручні угоди
поза фондовою біржою

курс - близько готівкового курсу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:54

  adj написав:
  ГеннадийUA написав:26.12.23р. буде первинне розміщення доларових ОВДП, хто знає, вони військові чи звичайні?

Це синоніми, головне що вони ОВДП, і яка буде дохідність.

При покупке напрямую на аукционах минфина по военным облигациям некоторые банки не берут комиссии, а по обычным берут.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:12

  greenozon написав:сьогодні ICU презентував в зумі свій річний звіт-доповідь
обіцяли розіслати презентацію (лише пдф)

із цікавого що дізнався -

валютні бумаги - так, продають (не дивлячись на те, що їх нема в Онлайн Площадці)
але -
від 50К доларів в еквіваленті,
продають і за грн і за валюту
лише ручні угоди
поза фондовою біржою

курс - близько готівкового курсу

Цікаво подивитися звіт, його всім клієнтам розішлють, чи тільки тим, хто записувався ?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:31

Re: Ринок ОВДП

Блін пропустив єврові ОВДП.хто зна коли будуть наступні. Цікавлять лише єврові військові... Дякую
ihorsic
 
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