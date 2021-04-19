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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:44

ihorsic в Сенсе появились сегодня.
odeshm6
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:55

Re: Ринок ОВДП

Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:03

  [Fin501] написав:Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо


Сенс
prodigy
 
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