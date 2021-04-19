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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:44
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:55
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:03
[Fin501] написав:
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
Сенс
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:53
vovabelokon99 написав: greenozon написав:
сьогодні ICU презентував в зумі свій річний звіт-доповідь
обіцяли розіслати презентацію (лише пдф)
із цікавого що дізнався -
валютні бумаги - так, продають (не дивлячись на те, що їх нема в Онлайн Площадці)
але -
від 50К доларів в еквіваленті,
продають і за грн і за валюту
лише ручні угоди
поза фондовою біржою
курс - близько готівкового курсу
Цікаво подивитися звіт, його всім клієнтам розішлють, чи тільки тим, хто записувався ?
Прошу - https://online.icu/wp-content/uploads/icu-dec2023.pdf
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:54
[Fin501] написав:
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
сортуєте по даті і вперед обирати улюблені бумажки ))https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
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greenozon
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