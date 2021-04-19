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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:44

ihorsic в Сенсе появились сегодня.
odeshm6
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:55

Re: Ринок ОВДП

Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:03

  [Fin501] написав:Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо


Сенс
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:53

  vovabelokon99 написав:
  greenozon написав:сьогодні ICU презентував в зумі свій річний звіт-доповідь
обіцяли розіслати презентацію (лише пдф)

із цікавого що дізнався -

валютні бумаги - так, продають (не дивлячись на те, що їх нема в Онлайн Площадці)
але -
від 50К доларів в еквіваленті,
продають і за грн і за валюту
лише ручні угоди
поза фондовою біржою

курс - близько готівкового курсу

Цікаво подивитися звіт, його всім клієнтам розішлють, чи тільки тим, хто записувався ?



Прошу - https://online.icu/wp-content/uploads/icu-dec2023.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:54

  [Fin501] написав:Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо



сортуєте по даті і вперед обирати улюблені бумажки ))

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:30

  greenozon написав:
  vovabelokon99 написав:Цікаво подивитися звіт, його всім клієнтам розішлють, чи тільки тим, хто записувався ?



Прошу - https://online.icu/wp-content/uploads/icu-dec2023.pdf

Жаль, что только тем, кто записывался
Хорошо, что отчет появился тут.
П.С.
1. А вопросы можно было задавать?
2. Штаты одалживают под 4-5%? Как и Украина?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:32

Re: Ринок ОВДП

Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:44

  nitsikys написав:Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?

В очікуванні прийняття нового закону про мобілізацію?)
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:03

  nitsikys написав:Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
Если жена будет не против заплатить 18% подоходного +1,5% военного налога то можно)))
asti
 
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