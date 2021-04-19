Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:44
ihorsic в Сенсе появились сегодня.
odeshm6
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:55
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
[Fin501]
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:03
[Fin501] написав:
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
Сенс
prodigy
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:53
vovabelokon99 написав: greenozon написав:
сьогодні ICU презентував в зумі свій річний звіт-доповідь
обіцяли розіслати презентацію (лише пдф)
із цікавого що дізнався -
валютні бумаги - так, продають (не дивлячись на те, що їх нема в Онлайн Площадці)
але -
від 50К доларів в еквіваленті,
продають і за грн і за валюту
лише ручні угоди
поза фондовою біржою
курс - близько готівкового курсу
Цікаво подивитися звіт, його всім клієнтам розішлють, чи тільки тим, хто записувався ?
Прошу -
https://online.icu/wp-content/uploads/icu-dec2023.pdf
greenozon
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:54
[Fin501] написав:
Где сейчас наиболее выгодно покупать гривневые ОВГЗ на срок 1-1,5года ? спасибо
сортуєте по даті і вперед обирати улюблені бумажки ))
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
greenozon
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:30
Жаль, что только тем, кто записывался
Хорошо, что отчет появился тут.
П.С.
1. А вопросы можно было задавать?
2. Штаты одалживают под 4-5%? Как и Украина?
M-A-X
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:32
Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
nitsikys
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Додано: Чет 28 гру, 2023 20:44
nitsikys написав:
Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
В очікуванні прийняття нового закону про мобілізацію?)
spiridonwot
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:03
nitsikys написав:
Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
Если жена будет не против заплатить 18% подоходного +1,5% военного налога то можно)))
asti
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:40
asti написав: nitsikys написав:
Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
Если жена будет не против заплатить 18% подоходного +1,5% военного налога то можно)))
Одержувачі подарунка першого та другого ступенів споріднення податок на доходи фізичних осіб не сплачують. До першого ступеня споріднення віднесені діти, у тому числі усиновлені, чоловік/дружина, батьки дарувальника.
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