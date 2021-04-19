Воно то може і можна, але це геморно.Спочатку нотаріус буде тупити, а потім треба ж щоб депозитарна установа(зберігач) перереєстрували право власності на ці ОВДП.І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:49
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:56
Почему же только будет? Вот одного такого желающего в "самом выгодном месте для покупки ОВГЗ" пару дней назад
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