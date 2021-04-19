RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:49

  nitsikys написав:Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?


Воно то може і можна, але це геморно.Спочатку нотаріус буде тупити, а потім треба ж щоб депозитарна установа(зберігач) перереєстрували право власності на ці ОВДП.І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний.
посетитель
 
Повідомлень: 888
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:56

  посетитель написав:І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний

Почему же только будет? :wink: Вот одного такого желающего в "самом выгодном месте для покупки ОВГЗ" пару дней назад уже послали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 06:48

Курс + 1,5 грн за два дня - 3 месяца дохода по ОВГЗ... :( :(
asti
 
Повідомлень: 3597
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:38

  asti написав:Курс + 1,5 грн за два дня - 3 месяца дохода по ОВГЗ... :( :(

И по долларовым тоже? :shock: Всё, срочно пошёл продавать, жертвовать на ВСУ и уходить в монастырь :evil:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 555556557558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 75880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10736)
30.12.2023 09:39
Ринок ОВДП (5574)
30.12.2023 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.