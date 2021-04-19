Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:49
nitsikys написав:
Можно ли переписать ОВДП на жену? Через нотариуса?
Воно то може і можна, але це геморно.Спочатку нотаріус буде тупити, а потім треба ж щоб депозитарна установа(зберігач) перереєстрували право власності на ці ОВДП.І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 22:56
посетитель написав:
І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний
Почему же только будет?
Вот одного такого желающего в "самом выгодном месте для покупки ОВГЗ" пару дней назад
уже послали
.
moveton
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:38
И по долларовым тоже?
Всё, срочно пошёл продавать, жертвовать на ВСУ и уходить в монастырь
moveton
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:59
moveton
доларові скинув з прибутком пару днів назад. З гривневими грався до вересня, встиг.
Тепер буде гра з виводом в кеш/закордон.
adj
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Додано: Суб 30 гру, 2023 12:07
adj написав: moveton
доларові скинув з прибутком пару днів назад. З гривневими грався до вересня, встиг.
Тепер буде гра з виводом в кеш/закордон.
с как скинуть долларовые? если не 50к а совсем чуть чуть
nekefer
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