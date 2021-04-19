Воно то може і можна, але це геморно.Спочатку нотаріус буде тупити, а потім треба ж щоб депозитарна установа(зберігач) перереєстрували право власності на ці ОВДП.І щось мені здається там теж тупняк буде конкретний.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:49
Додано: Чет 28 гру, 2023 22:56
Почему же только будет? Вот одного такого желающего в "самом выгодном месте для покупки ОВГЗ" пару дней назад
Додано: Суб 30 гру, 2023 10:38
Додано: Суб 30 гру, 2023 11:59
moveton доларові скинув з прибутком пару днів назад. З гривневими грався до вересня, встиг.
Тепер буде гра з виводом в кеш/закордон.
Додано: Суб 30 гру, 2023 12:07
Додано: Нед 31 гру, 2023 10:55
Re: Ринок ОВДП
Кто подскажет: покупал грн овдп в Дие, оплата была с карты Приват, а сами овдп - сенсбанк. Теперь вот карта Приват истекает срок, а как тогда с погашением? И можно ли перевести погашение на другой банк (самому себе), например, на тот же сенсбанк? Че-то запутался ..
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:05
При покупке в Дие погашение производится на указаную еПидтримку. Именно она истекает? Поменять счёт для погашения-то можно, но это уже не настолько простая процедура, как покупка.
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:12
Колись купляв у приваті ОВДП в грн, але якраз перед закінченням ОВДП закінчився термін дії картки для виплат і відповідно приват перевипустив нову. То ще 50 грн комісу за зміну картки для отримання виплати стягнув.
Але для Дії єПідтримка мали би ще мати запас терміну, та і овдп в сенсбанку все набагато лояльніше і гроші мали би туди прибути.
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:22
Ой+
С картой е-пидтримка действительно запас по термину нормальный. Просто осталось в памяти, что выплата купонов - на карту е-пидтримка, а погашение - на ту карту, с которой была оплата (это в через Дию), в моем случае - должно идти на карту Привата, которая вот истекает. Но если неверное это понял и погашение идет на карту е-пидтримка то пока просто надо ждать и посмотреть что и куда...
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